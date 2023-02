Vecchio hard disk o SSD? Ecco la GENIALATA per usarlo di nuovo (19€)

Lo so, anche tu in qualche cassetto hai dei vecchi hard disk, HDD o SSD, che ormai non utilizzi più. Provengono probabilmente da PC che si sono rotti o da componenti che hai cambiato. Per abbandonarli se basta così poco per portarli a nuova vita, sfruttandoli di nuovo? Con la genialata che ho scovato su Amazon, ottieni un prodotto che supporta memoria SATA (I/II/III) non solo da 2,5″, ma anche da 3,5″. Il massimo della compatibilità, insomma!

Super comodo, è anche un bell’oggetto di design super tech. Utilizzarlo è semplicissimo: basta inserire al suo interno la memoria che vuoi riutilizzare, collegare il prodotto alla corrente elettrica e alla porta USB del PC e il gioco è fatto: sarà subito pronto all’uso.

Naturalmente, puoi cambiare la memoria tutte le volte che vuoi, utilizzando di fatto la tua docking station per qualsiasi esigenza. Un gadget utilissimo, che puoi accaparrarti a 19,99€ appena adesso: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Semplice da utilizzare e super utile. Con un prodotto come questo potrai rapidamente recuperare i file che sono ancora su vecchie memorie, ma non solo. Il bello è proprio questo, potrai usare quelle stesse memorie come spazio di archiviazione esterno per tutti i tuoi documenti futuri.

Non servono particolari competenze per metterlo in uso, come anticipato. Inoltre, supporta memorie da 2,5″ e 3,5″: caratteristica abbastanza rara per questi prodotti, soprattutto in fascia economica. Non perdere l’occasione di provare questo particolarissimo gadget a mini prezzo: completa l’ordine al volo per prenderlo a 19€ circa appena da Amazon e inizia di nuovo a usare i tuoi vecchi hard disk. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.