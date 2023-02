Vecchio hard disk a nuova vita con 9€: GENIALATA con sconto 60% (Amazon)

Un vecchio hard disk, che sia un HDD o un SSD, che hai salvato da un PC rotto e adesso è rimasto lì, inutilizzato. Esistono degli speciali adattatori, vere e proprie genialate, che ti permettono di portarli a nuova vita. In questo modo, puoi usarlo come memoria esterna, dove conservare tutti i tuoi file, e non solo. Infatti, grazie a questo tipo di accessorio puoi anche facilmente recuperare i dati che sono già all’interno della memoria, che magri avevi abbandonato da tempo perché non sapevi come utilizzarla.

Su Amazon ho scovato un ottimo kit composto da un adattatore da USB 3.0 a SATA (I/II/III) e da una pratica custodia in silicone per proteggere la memoria. Per finire, non manca un cavo USB A/ USB C per il collegamento diretto al computer. Approfitta dello sconto del 60% e prendilo a 9€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Elementare da utilizzare. Basta semplicemente prendere la memoria che ti interessa portare a nuova vita e posizionare sulla porta SATA l’accessorio. Dopodiché, infili l’HDD (o l’SSD) nell’apposita custodia ed hai finito. Basterà usare il cavo USB in dotazione per effettuare il collegamento al PC. Niente di più semplice e immediato.

Riporta adesso a nuova vita il tuo vecchio hard disk, bastano pochissimi euro per questo kit che puoi riutilizzare su diversi modelli, ogni volta che vuoi.

