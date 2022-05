Vecchie cassette? Portale a nuova vita con il walkman SMART a 20€

Hai in casa delle vecchie cassette audio? Anche io e ne sono gelosa. Si tratta di ricordi preziosi, su un supporto fisico che adesso non è più in produzione. Probabilmente però non hai più una periferica per ascoltarle e questo è un peccato. Con questo walkman smart, che adesso è in offerta lampo a 20€ circa su Amazon, non solo puoi ascoltarle, rendi anche eterno il contenuto della stessa. Infatti, puoi digitalizzare i brani e custodirli all’infinito.

Non perdere l’occasione di provare questo spettacolare gadget senza investire un patrimonio. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 20€ circa appena. Le spedizioni sono super rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Vecchie cassette: il walkman smart è la soluzione

Un prodotto, due diverse possibilità di utilizzo. Puoi sfruttarlo per ascoltare la musica a bordo dei vecchi nastri oppure puoi collegarlo al PC e, utilizzando un qualsiasi software di acquisizione, puoi digitalizzare il contenuto audio. In questo modo, diventa praticamente eterno e non rischierai che i segni del tempo possano renderlo inutilizzabile.

In dotazione, oltre al walkman smart, ricevi un paio di cuffie da inserire nella porta jack audio da 3,5 millimetri, il cavo per la ricarica della batteria integrata e il CD per il software, che puoi anche scaricare da Internet.

Insomma, hai tutto quello che occorre per ascoltare le tue vecchie cassette oppure per convertirle al digitale, mantenendo il supporto fisico come puro cimelio vintage. Non perdere l’occasione di portare a casa questo interessante gadget a 20€ circa appena da Amazon: completa subito l’ordine e sii veloce perché si tratta di un’offerta lampo, che durerà quindi solo una manciata di ore. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.