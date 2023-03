Vecchia tecnologia a NUOVA VITA: 3 gadget a meno di 10€ da avere

La vecchia console di videogiochi, il vecchio videoregistratore, quell’hard disk che non utilizzi più. Sai che puoi portarli a nuova vita investendo cifre irrisorie? Basta il gadget giusto! Esattamente come questi 3, che ora su Amazon prendi a meno di 10€ con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Vecchia tecnologie: 3 astuzie per usarla di nuovo

Il primo gadget è quello più versatile in assoluto: il convertitore da SCART ad HDMI. Lo strumento ideale per poter collegare nuovamente al tuo schermo o televisore vecchie console, videoregistratori, lettori DVD e qualsiasi altra periferica utilizzi il vecchio standard di connessione. Semplicissimo da utilizzare, è perfetto per un po’ di sano retrogaming! In sconto, lo prendi a 9,39€.

Il secondo prodotto è perfetto per portare in digitale vecbchie videocassette, DVD e altri supporti che, a causa del passare del tempo, potrebbero smettere di funzionare. In questo modo, non avresti più la possibilità di accedere ai contenuti che ci sono a bordo, perdendo definitivamente i tuoi ricordi. Con questo convertitore, basterà un PC, e una periferica che legga il supporto, per portare i contenuti in digitale. Li renderai eterni e potrai anche conservarli in cloud, così da non rischiare di perderli. In promozione, questo utilissimo gadget lo prendi a 8,99€.

Per finire, un prodotto che salverà dalla pattumiera tutti i tuoi vecchi hard disk. Infatti, tutte quelle memorie interne – che magari un tempo alimentavano vecchi PC ormai rotti – potranno finalmente tornare a funzionare come ottime memorie esterne, da collegare al tuo PC tramite porta USB. Un accessorio che risulterà perfetto anche per recuperare i dati dai vecchi hard o SSD. Prendilo in sconto a 7,47€ appena.

Hai scelto il tuo gadget preferito? Con questi 3 prodotti sarà facilissimo portare a nuova vita i tuoi vecchi dispositivi di tecnologia! Prendila ora in sconto a meno di 10€ da Amazon, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime!

