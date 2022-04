Vecchia auto? Bastano 15€ e diventa subito SMART, una genialata

Hai una vecchia auto, con un’autoradio a bordo che ha solo la radio FM? Ho la genialata perfetta per permetterti di renderla subito smart. Il bello è che, da Amazon, la prendi a 15€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite.

Dotato di connessione Bluetooth, lettore di memorie esterne (anche USB), di vivavoce e di sistema di ricarica rapida, è un piccolo concentrato di tecnologia. Super gradevole esteticamente, c’è anche una luce LED. Per approfittarne, spunta il coupon in pagina e completa l’ordine per approfittarne, si tratta di uno sconto lancio destinato a durare pochissimo.

Vecchia auto a nuova vita: ottimo sistema smart

Un dispositivo che è incredibilmente semplice da utilizzare. Essenzialmente, lo alimenti semplicemente inserendolo nella presa dell’accendisigari. A quel punto, sul display leggerai una frequenza radio: impostala sullo stereo della macchina. Hai finito la configurazione e puoi iniziare a esplorare le sue caratteristiche.

Collega il tuo smartphone in Bluetooth al dispositivo e usalo per riprodurre i tuoi brani preferiti oppure per parlare al telefono come un vero e proprio sistema di vivavoce. L’interlocutore lo senti direttamente dalle casse della vettura.

Se ne possiedi, puoi inserire delle memorie esterne (chiavette USB oppure microSD) e riprodurre i brani che ci sono a bordo. Per finire, se il tuo smartphone necessità di una bella ricarica, puoi approfittare del sistema rapido integrato.

Sembra incredibile, eppure questo piccolo concentrato di tecnologia è in grado di offrirti tutto questo a un prezzo piccolissimo. Non perdere l’occasione di rendere smart la vecchia auto: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Lo prendi a 15€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido: si tratta di una promozione a tempo limitatissima.