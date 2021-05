Amazon oggi propone in sconto a tempo un HUB ideale per laptop: VAVA Hub USB-C 8 in 1. Si tratta di un dispositivo per laptop Windows e Mac che siano dotati di porta USB Type-C. Parliamo quindi di un prodotto estremamente utile in particolare sui portatili più moderni, che per ragioni di spazio, tendono a ridurre il numero di ingressi disponibili.

VAVA Hub USB-C 8 in 1 in grande offerta a tempo su Amazon

Il VAVA Hub USB C 8 in 1 è un dispositivo che attraverso una singola porta USB-C offre 8 ulteriori ingressi. Ritroviamo infatti due porte USB 3.0, una porta USB 2.0, un’uscita HDMI 4K, una porta RJ45 per la connessione ad internet tramite cavo LAN, un lettore di schede integrato SD/microSD, un lettore di schede TF ed una porta USB Type-C Power Delivery (PD).

È proprio quest’ultima ad essere estremamente interessante, in quanto riesce ad erogare fino a 65 W di potenza in grado di alimentare praticamente qualsiasi tablet, smartphone o laptop da lavoro. Per quanto riguarda i materiali, il dispositivo è completamente in alluminio, che combinato con le dimensioni piuttosto contenute lo rendono leggero e facilmente trasportabile.

Questo dispositivo è disponibile ancora per pochissimo tempo all’esclusivo prezzo di soli 33,99 euro grazie allo sconto lampo del 15% sul prezzo di listino.

