Valve presenta Steam Deck OLED: e arriva SUBITO

Valve ha presentato Steam Deck OLED: un annuncio a sorpresa che ci svela una versione migliorata della console portatile basata su Windows e SteamOS dello sviluppatore statunitense. La nuova versione, che si offre come un generale miglioramento del modello precedente che nel frattempo ottiene un taglio di prezzo, è già disponibile per il preordine sul sito ufficiale con consegne previste dal 16 novembre.

Steam Deck OLED: cosa cambia e cosa c’è da sapere

Il cambiamento più evidente, manco a dirlo, è la presenza di uno schermo OLED più grande e di una qualità superiore rispetto al predecessore di tipo LCD. La diagonale da 7.4 pollici è esaltata da una risoluzione 1280 x 800 pixel con HDR.

Alcuni addetti del settore l’hanno già definita come la Steam Deck che sarebbe dovuta essere sin dal lancio, una definizione che si capisce se guardiamo al resto delle caratteristiche con una batteria da 50 Whr che promette dalle 3 alle 12 ore di gioco, il supporto al WiFi 6E per download più rapidi, maggior spazio a disposizione (512GB) e una migliore gestione del surriscaldamento con una macchina che funziona a temperature più basse pesando inoltre 30 grammi in meno.

Non cambia invece la scheda tecnica interna con la stessa configurazione di CPU, GPU e RAM del modello base. La OLED nasce quindi con lo scopo di offrire la stessa console ma in salsa migliore, esaltata da un display che promette di garantire tutti i vantaggi dell’OLED, come colori più brillanti, un contrasto impressionante e un’immagine più ampia.

Il lancio, come detto, è previsto il 16 novembre e puoi già prenotarla sul sito ufficiale a 569 euro con 512GB di memoria. Il modello con schermo LCD e 256GB scende a 419 euro, mentre fino ad esaurimento scorte è possibile acquistare la versione da 64 GB a 369 euro.

