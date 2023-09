Vacuum S12 by Xiaomi: il robot delle meraviglie a 110€ in MENO

L’offerta che ti sto per segnalare è una di quelle da prendere al volo perché sparirà presto. Se vuoi un robot aspirapolvere che lava anche i pavimenti a un prezzo davvero incredibile vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Vacuum S12 a soli 249,99 euro, anziché 359,99 euro.

Per questo dispositivo eccezionale uno sconto del 31% è davvero ottimo e ti permette di risparmiare ben 110 euro sul totale. È in grado di navigare per tutta la tua casa senza mai fermarsi. Ha una potenza di aspirazione pazzesca e un’autonomia eccellente. In più questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Vacuum S12: mappatura personalizzata e comandi vocali

Ci sono veramente tante caratteristiche da mettere in evidenza ma andiamo per ordine. Innanzitutto abbiamo un design molto compatto e questo gli permette di arrivare ovunque, infilandosi ad esempio sotto gli armadi o i letti. Aspira e lava quindi in una sola passata avrai i pavimenti splendenti.

La tecnologia di navigazione laser esegue scansioni a 360° creando delle mappe che potrai anche personalizzare scaricando l’app dedicata. Puoi controllarlo da remoto oppure con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. E per finire una menzione doverosa alla batteria da 3200 mAh in grado di durare per 130 minuti prima di ritornare in automatico alla base di ricarica.

Queste sono solo alcune delle caratteristiche che rendono questo robot aspirapolvere e lavapavimenti un acquisto da fare all’istante. Quindi fiondati su Amazon e fai tuo Xiaomi Vacuum S12 a soli 249,99 euro, anziché 359,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.