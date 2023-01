Vacuum Mop 2, il robot aspirapolvere di Xiaomi costa NIENTE su eBay

Dimenticati di tutti i pomeriggi spesi a spazzare il pavimento di casa senza mai essere entusiasta del risultato finale: questa offerta di eBay ti permette di acquistare l’ottimo robot aspirapolvere Xiaomi Vacuum Mop 2 al prezzo più conveniente di tutto il web.

Utilizzando il codice coupon “CASA23“, infatti, l’elettrodomestico del colosso cinese crolla al prezzo più economico di sempre: appena 179€ con tanto di spedizione rapida in 48 ore e senza costi di spedizione.

Più del 50% di sconto su eBay per il robot aspirapolvere Xiaomi Vacuum Mop 2

Nonostante un prezzo evidentemente super aggressivo e conveniente, il robot aspirapolvere ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: monta una potente ventola di aspirazione da 2700 Pa, dispone di una batteria di lunga durata che ti assicura fino a 110 minuti di autonomia, il lavaggio pressurizzato rimuove le macchie più ostiche e sono anche presenti funzioni interattive per una pulizia intelligente.

Il robot aspirapolvere di Xiaomi, inoltre, impara automaticamente tutte le stanze e poi puoi decidere quali sono le zone su cui fare concentrare l’azione dell’elettrodomestico. Xiaomi Vacuum Mop 2 è dotato di spazzole laterali a forma esagonale per la rimozione di polvere sottile mentre la spazzola principale si occupa di raccogliere lo sporco tra le fessure del pavimento; il modulo lavapavimenti, invece, elimina senza fatica le macchie d’acqua, di polvere e molto altro ancora.

Con questa offerta di eBay hai finalmente la possibilità di avere il pavimento di casa sempre pulito senza alzare un dito, il tutto spendendo davvero una sciocchezza con il codice coupon “CASA23”.

