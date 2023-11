UXX Newest in offerta: questo potente Mini PC oggi costa meno di 90€

Se stai cercando un mini PC compatto, potente e leggero, l’UXX Newest Mini PC potrebbe essere la soluzione perfetta per te. Questo mini PC è attualmente in offerta su Amazon al prezzo speciale di 89,99€, grazie a un coupon di sconto di 40€ rispetto al prezzo consigliato di 149,99€.

Questo mini PC ha un design sottile e leggero con dimensioni di soli 4,6 x 4,6 x 0,9 pollici e un peso di soli 499 grammi. È estremamente portatile e ideale per chi è sempre in movimento.

L’UXX Newst è alimentato da un processore Celeron N3350 che offre prestazioni veloci e fluide. Viene fornito con Windows 10 (64 bit) preinstallato per una facile configurazione.

Questo mini PC supporta l’espansione tramite M.2 SSD, offrendo la flessibilità di aumentare lo spazio di archiviazione secondo le tue esigenze. È dotato di Bluetooth 4.2 e WiFi dual band 2.4G+5.0G, oltre a una porta LAN 1000Mbps. Insomma, avrai tutte le opzioni di connettività di cui hai bisogno per una connessione veloce e affidabile per le tue esigenze di lavoro e di intrattenimento.

Tranquillo, le dimensioni compatte di questo PC non implicano che al primo utilizzo intenso le temperature raggiungeranno livelli insostenibili. Anzi. Il produttore ha fatto un lavoro importante per garantire un’ottima dissipazione del calore, in modo da mantenere le prestazioni efficienti e la temperatura di funzionamento ottimale.

Questo mini PC è ideale per chi cerca un dispositivo potente e portatile per le attività quotidiane, come la navigazione web, la visione di contenuti in streaming, il lavoro leggero e molto altro. Non farti scappare questa offerta di Amazon e acquistalo a meno di 90€. Ricorda: per riscattare il doppio sconto dovrai spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto, nulla di più facile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.