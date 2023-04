Uwant X100 è PAZZESCO: aspira e lava in una sola passata, prezzo WOW (-58%)

Con Uwant X100 aspirare la sporcizia solida e liquida – e lavare il pavimento con efficacia – sarà facile, veloce e addirittura divertente! Una soluzione potente, affidabile e completamente senza fili. Un alleato per le pulizie domestiche che è dotato dell’esclusiva tecnologia a doppia spazzola, in grado di rendere il momento della pulizia decisamente più efficace e senza stress.

Un sistema premium, dunque, che rientra di diritto nella fascia di prezzo che sta intorno ai 500€. E se ti svelassi come poterlo prendere a meno i 200€ con spedizioni veloci e gratuite, direttamente da magazzino europeo? Non è follia, è la doppia promozione offerta da GeekBuying in questo momento.

Grazie a uno speciale coupon, potrai ridurre ancora di più il prezzo già scontato, arrivando a spendere appena 196,57€ invece di 468,04€. Come fare? Semplicissimo: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “GKBUWANTX11”. Se le scorte non sono già finite, il tuo sconto complessivo del 58% verrà applicato e portai concludere un affare sensazionale.

Una volta provato un alleato per le pulizie come questo, non si torna più indietro! Sii rapido però, si tratta di un’occasione a tempo super limitato.

Uwant X100 costa meno della metà su GeekBuying

Esteticamente bellissimo, questo eccezionale dispositivo vanta un design ultra moderno. Sarà un piacere lasciarlo in bella vista mentre è in carica sulla sua speciale base. Proprio la stessa base che, alla fine di ogni utilizzo, dalla quale potrai far partire la pulizia automatica delle spazzole. In questo modo, saranno sempre ben pulite e pronte all’uso.

Un sistema eccellente, che non potrebbe essere più versatile. Aspira con estrema efficacia detriti solidi e liquidi e, contemporaneamente, lava il pavimento alla perfezione. Tutto in una sola passata e con massima attenzione ai diversi livelli di sporcizia: si occuperà lo speciale sensore integrato a rilevarli e regolare il funzionamento della scopa di conseguenza.

Il doppio serbatoio, uno per l’acqua pulita e uno per le acque reflue, eviterà il contatto fra le due e garantirà igiene di gran lunga superiore. Fino a 50 minuti di pulizia con una sola ricarica della batteria, che è anche ultra rapida: circa 3 ore e sarà di nuovo pronta all’uso. Come anticipato, per permetterti di ottenere risultati ancora più efficaci, questo gioiellino ha a bordo un sistema a doppia spazzola, che è unico nel suo genere. Quando la scopa è in carica, potrai far partire la pulizia automatica delle spazzole, che include addirittura il taglio e la rimozione di capelli e peli di animali! Una funzionalità spettacolare, considerando che di solito sono proprio loro a intasare questi sistemi di pulizia.

Non perdere la ghiotta occasione del momento, offerta da GeekBuying. Risparmia il 58% sull’eccezionale Uwant X100 e porta a casa il tuo nuovo alleato per mantenere il pavimento pulitissimo a 196,57€ invece di 468,04€: mettilo subito nel carrello e, prima di completare l’ordine, applica il codice “GKBUWANTX11”. Puoi anche scegliere di pagare tramite PayPal o Klarna in tre rate a tasso zero! Spedizioni veloci e gratuite, direttamente da magazzino europeo, ma disponibilità super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.