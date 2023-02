Usi spesso l'auto? 3 gadget INDISPENSABILI a meno di 10€ su Amazon

Utilizzare spesso l’auto è ormai una condizione che accomuna quasi tutti. Spesso sfruttata per spostamenti anche brevi, per chi vive fuori città è assolutamente indispensabile. Sai che esistono dei gadget che dovresti sempre avere con te nell’abitacolo perché super utili? Ne ho scelti 3 imperdibili, che da Amazon puoi portare a casa a meno di 10€ con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sceglili finché sono in promozione, a questo prezzo dureranno pochissimo.

Un mini PC da collegare alla porta OBD II (disponibile nella stragrande maggioranza della auto in circolazione) e poi – tramite Bluetooth – al tuo smartphone. A quel punto, potrai eseguire una diagnostica completa dello stato di salute della vettura, inclusa l’interpretazione di eventuali errori rilevati, con relativi codici. Oltre a questo, usando una delle tante applicazioni gratuite disponibili per questo tipo di analisi, potrai ottenere una miriade di informazioni. In promozione te l’accaparri a 8,50€ appena.

Questo gadget è fondamentale per la sicurezza mentre sei in macchina. Sai a cosa serve? Beh, in alcuni casi può letteralmente salvare la vita. Infatti, da un lato è uno strumento rompivetro, che ti permetterà di lasciare l’abitacolo della vettura, anche se lo sportello dovesse essere bloccato. Dall’altra parte c’è invece un accessorio per tagliare la cintura di sicurezza: potrai eliminarla rapidamente, anche se dovesse bloccarsi o incepparsi. Un prodotto da avere e da regalare a chi ami. Il pacco da 2 unità lo prendi a 8,99€ appena.



Per finire, un supporto per smartphone che – a mio parere – è il miglior modello che ci sia. Infatti, non pesa sui bocchettoni dell’aria condizionata, rischiando di rovinarli. Inoltre, non espone in modo continuo lo smartphone a getti di aria fredda o aria calda. Ancora, grazie al posizionamento con blocco dietro allo specchietto retrovisore, ti permette di posizionare il tuo dispositivo alla perfetta altezza: non troppo in basso e nemmeno troppo in alto. Super versatile, è così pratico che puoi usarlo anche in casa. Adesso te l’accaparri a 9,99€ appena.

Hai scelto il tuo gadget indispensabile in auto a meno di 10€ su Amazon? Il secondo, a mio avviso, è assolutamente da avere. Ricorda: se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite in pochissimo tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.