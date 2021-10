Usi molto lo smartphone? DEVI avere questi gadget, meno di 5€

Utilizzi il tuo smartphone per qualsiasi cosa? Lo sfrutti per telefonare, mandare messaggi, lavorare, studiare, giocare, guardare video, fare foto e non solo? Allora non puoi perderti questi tre gadget, che trovi su Amazon a meno di 5€. Sono tutti super utili e ti permetteranno di ottenere il massimo dal tuo device.

Smartphone: 3 gadget da avere per sfruttarlo al massimo

Uno smartphone è già completo appena tirato fuori dalla scatola, è vero. Ci sono però delle chicche che ti permettono di aggiungere delle funzionalità, che ti consentiranno di ottenere il massimo. Scopri queste tre, costano tutte pochissimo.

Il primo è un telecomando Bluetooth, perfetto per gli amanti delle fotografie. Con questo gioiellino, potrai scattare foto o avviare la registrazione di video a distanza: senza toccare il tuo device. Immagina di voler fare una foto di gruppo oppure un selfie panoramico: ecco, posizioni lo smartphone, colleghi il telecomando, ti allontani e scatti. La foto perfetta, in un secondo. Lo porti a casa a 3,29€ appena con spedizioni assolutamente gratis.

Il secondo prodotto è invece pensato per chi ha uno smartphone con porta USB C. Colleghi questo adattatore e – in un attimo – ne hai una USB standard. Sai cosa significa? Che puoi collegare mouse, tastiere, chiavette, hard disk e non solo: un sacco di periferiche. Una genialata che non capisci a fondo finché non la provi. Il bello è che il pacco da 4 lo prendi a 3,99€ appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Il terzo gadget è un po' particolare. Si tratta di un anello, ma non uno qualsiasi. Un indossabile super tecnologico, che al suo interno nasconde un chip NFC. Quest'ultimo, puoi configurarlo come preferisci. Poi, basterà sfiorare con il tuo anello un dispositivo compatibile (come uno smartphone, appunto) per compiere azioni rapide. Ad esempio, aprire un sito Web, inviare un biglietto da visita, condividere informazioni e non solo. Tutto a portata di anello. Questo gioiello smart adesso è in gran sconto su Amazon: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “EJ6EXWVZ” per ottenere un prezzo assurdo, solo 4€ con spedizioni gratis.

Visto? Questi tre gadget, che forse non conoscevi, ti consentiranno di ottenere il massimo dal tuo smartphone. Li trovi tutti su Amazon a prezzo fenomenale.