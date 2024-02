USB Kingston DataTraveler Exodia da 128GB a 8,90€: una FAVOLA

Oggi ti segnalo questa offerta pazzesca da prendere al volo per avere una pendrive spettacolare, potente e capiente, a un prezzo bassissimo. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la USB Kingston DataTraveler Exodia da 128 GB a soli 8,90 euro, invece che 19,95 euro.

Uno sconto fuori di testa del 55% che ti permette di risparmiare tantissimo. E con questa pendrive potrai trasferire tutti i file che desideri in modo veloce. Così hai sempre con te i dati importanti e li sposti da un device all’altro in un attimo.

USB Kingston DataTraveler Exodia da 128GB a prezzo Wow

Non ci sono dubbi, in questo momento il prezzo è davvero a terra e devi fare alla svelta perché l’offerta non durerà a lungo. Anche perché siamo di fronte a una chiavetta USB eccezionale. Ha l’interfaccia USB 3.2 Gen 1 che garantisce trasferimenti velocissimi. Il tempo che fai clic sul file che vuoi copiare e sarà subito nella cartella di destinazione.

Ha un design molto compatto e robusto, con un cappuccio protettivo che offre la massima sicurezza ai tuoi dati. È dotata anche di una piccola asola che ti consente di agganciarla ad esempio al portachiavi per averla sempre con te. Ed è perfettamente compatibile con Windows, MacOS, Linux e ChromeOS senza fare installazioni.

Dunque non aspettare che tutto finisca. Fiondati su Amazon e acquista la tua USB Kingston DataTraveler Exodia da 128 GB a soli 8,90 euro, invece che 19,95 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.