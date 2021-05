USB-C sta per passare da 100 W a 240 W, abbastanza per alimentare laptop più robusti. Le specifiche USB-C Release 2.1 raddoppieranno le prestazioni dell'uscita del cavo all-in-one.

USB C: si potranno caricare i portatili da gaming

Presto, la maggior parte dei PC portatili non avrà bisogno di essere dotata di un brutto jack a barilotto e di un alimentatore proprietario per la ricarica. L'USB Implementers Forum (USB-IF) ha appena annunciato che sta raddoppiando la quantità di energia che si può inviare tramite un cavo USB-C a 240 watt, il che significa che alla fine sarete in grado di collegare il lo stesso tipo di cavo USB-C multiuso che utilizzate attualmente su laptop, tablet e telefoni leggeri per caricare tutti i computer da gioco.

In precedenza, le specifiche di alimentazione USB-C superavano i 100 watt e avevano decisamente frenato il settore un po' di tempo. Un esempio? Il Dell XPS 15 può tecnicamente caricarsi tramite USB-C, ma ha bisogno di 130 W di potenza per caricarsi e funzionare simultaneamente a pieno carico. Alcuni produttori hanno venduto adattatori USB-C fuori specifica, ma non vengono sempre forniti in bundle con le macchine e generalmente hanno un cavo fisso non staccabile per evitare un utilizzo improprio.

Ma con 240 W di potenza – qualcosa che l'USB-IF chiama “Extended Power Range” o EPR in breve – potreste teoricamente caricare un laptop da gioco Alienware m17 tramite USB-C.

Avrete bisogno di nuovi caricabatterie e cavi USB-C per sfruttare le nuove specifiche. “Tutti i cavi EPR devono essere visibilmente identificati con elementi di identificazione del cavo EPR“, si legge dal portale per i requisiti del nuovo standard USB-IF. Un cavo dovrà supportare fino a 5 A e 50 V per essere conforme.

A giudicare dalla foto sottostante, sembra che i produttori potrebbero dover modificare anche il design del caricabatterie:

Ci saranno ancora laptop eccezionalmente robusti che richiedono più di 240 W di potenza, ovviamente. Gli alimentatori da 330 W sono ancora forniti di serie con alcune macchine e ci sono sempre notebook gaming che richiedono più di un alimentatore per funzionare. I desktop da gioco generalmente necessitano invece di molta più potenza, con un alimentatore da 650 W o superiore necessario per le schede grafiche desktop più recenti. Non di meno, 240 W potrebbero non essere sufficienti per le ultime console di gioco di Sony e Microsoft.

D'altra parte, alcuni computer stanno diventando più efficienti con il passare degli anni. Caso in questione: il nuovo colorato iMac viene fornito con un alimentatore da 143 W. In un anno o due, sarebbe un valido candidato per l'alimentazione USB-C.

Elettronica