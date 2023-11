Usa lo smartphone come un COMPUTER: bastano 4€ per questo gadget (Amazon)

Lo sai che con un accessorio economico come questo, puoi usare il tuo smartphone Android come un vero e proprio computer? Basta inserirlo nella porta USB C e otterrai immediatamente i nuovi ingressi che otterrai per collegare periferiche e memorie esterne.

L’ingresso più importante che otterrai è sicuramente quello USB. Infatti, grazie a lui avrai modo di collegare mouse, tastiere, chiavette USB e altre dispositivi (come stampanti, microscopi, ecc… ). A questo punto, avrai modo di usarlo con come un vero e proprio PC. Oltre a questo, a disposizione anche degli slot per inserire memorie esterne. Non perdere l’occasione di portare a casa questo accessorio a mini prezzo: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 4€ circa appena da Amazon. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Semplicissimo da utilizzare, il suo funzionamento automatico sfrutta il protocollo USB OTG (USB On The Go) per comunicare con il tuo dispositivo. Dunque, tu non dovrai fare altro che collegarlo e poi collegare i tuoi dispositivi.

Grazie a questo assurdo gadget, il potenziale del tuo smartphone è destinato a esplodere: potrai sfruttarlo per la produttività, ma anche per il divertimento. Per esempio, potrai collegare anche un controller di gioco!

Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon e completa al volo il tuo ordine per accaparrarti questo utilissimo accessorio a 4€ circa appena. Lo ricevi in modo super veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii rapido però, la disponibilità è limitata.

