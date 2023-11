Usa lo smartphone come PC e console su GRANDE display: gadget GENIALE a 11€

Se il tuo smartphone Android è dotato di ingresso USB C, con ogni probabilità supporta lo standard USB OTG (On The Go). Questo significa che puoi collegare, tramite la porta di ricarica, una marea di accessori e non solo! Puoi abbinare anche schermi esterni.

Con il gadget attualmente in sconto su Amazon, puoi collegare – in un colpo solo – monitor esterni, ma anche mouse, tastiere, controller di gioco e non solo. Infatti, si tratta di un adattatore con uscita USB C che – una volta collegato – ti offre:

porta HDMI per la connessione di schemi esterni;

porta USB per la connessione di periferiche;

porta USB C per ricaricare il tuo dispositivo mentre lo usi come un PC.

Comodissimo e facile da trasportare, basta completare l’ordine al volo per accaparrartelo a 11€ circa appena da Amazon. Lo ricevi in modo super veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitatissima.

Lo colleghi in un attimo e trasformi il tuo smartphone in un computer o in un controller di gioco. Scegliendo di abbinarlo a uno schermo esterno, l’esperienza diventa ancora più completa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.