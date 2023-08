US Open 2023: come vedere tutti i match gratis dall'estero

Per tutti gli utenti italiani, e quindi anche per te, finalmente è arrivato tutto il tennis in streaming gratis. Guarda gli US Open 2023, tutte le notizie e gli aggiornamenti 24 ore al giorno su SuperTennis.tv. Si tratta di un sito internet realizzato e gestito dalla Federazione Italiana Tennis per promuovere tantissimi contenuti a favore di coloro che amano questo sport.

Infatti, questa casa multimediale include un canale video che offre anche un servizio di streaming. Ovviamente, come dicevamo, questi contenuti sono accessibili solo dall’Italia. Ma come ben sai è possibile ovviare a questi blocchi regionali con una soluzione semplice, efficace ed economica. Stiamo parlando di NordVPN, oggi in super sconto a -68%.

Oltre a ottenere un Buono Regalo Amazon.it selezionando uno degli abbonamenti disponibili, hai un sistema attivo che ti protegge dalle minacce online e ti fornisce oltre 5700 server tutti per te per cambiare posizione virtuale. In questo modo, se ti trovi all’estero, puoi vedere i contenuti streaming legati agli US Open 2023 su SuperTennis.tv semplicemente selezionando prima un server italiano di NordVPN.

US Open 2023 per tutti con SuperTennis.tv, anche dall’estero

Grazie a SuperTennis.tv il tennis e, soprattutto ora, gli US Open 2023, sono arrivati in tutte le case e per tutti gli utenti. Si tratta di un’ottima soluzione pensata per tutti coloro che amano questo sport e non voglio perdersi nemmeno una notizia. Oltre al canale TV, disponibile in chiaro su digitale terrestre e satellite, oggi c’è anche un canale che offre contenuti in streaming davvero molto interessanti.

Puoi guardare tutti i programmi disponibili alla pagina del sito on demand, tutte le news e seguire il palinsesto in programma. Una sezione apposita ti permette di seguire in tempo reale tutti i risultati, minuto per minuto, delle sfide del circuito Atp e Wta, challenger compresi. Inoltre, puoi anche risalire a quelli delle giornate precedenti. Non perderti nemmeno un Match degli US Open in streaming dall’estero con NordVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.