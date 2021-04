Arrivano in Italia i prodotti Urbanista, brand svedese noto per il design e i colori dei suoi device audio che prendono il nome dalle più importanti città del mondo. L’azienda, già leader nei paesi nordici, arriva così ad una presenza in 90 mercati proponendosi come punto di riferimento per un’utenza in cerca di design di tendenza e colori vivaci, ma senza dimenticare l’ottima qualità del suono. Cuffie, auricolari e speaker portatili sono tutti accomunati da un gradevole design scandinavo e dall’ispirazione alle ultime tendenze della moda e del design.

Fra i prodotti in arrivo nel nostro paese spiccano le Urbanista Miami, cuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore disponibili in quattro colori: rosso, verde, nero e bianco. La cancellazione attiva del rumore (ANC) permette di isolarsi dal mondo esterno quando ci si trova in ambienti rumorosi o si desidera mantenere la concentrazione, mentre l’Ambient Sound Mode ci permette di non perdere l’attenzione quando ad esempio siamo in strada. I driver da 40mm garantiscono un audio cristallino, mentre la batteria ci permette di arrivare fino a ben 50 ore di autonomia con una singola carica. Non mancano poi la porta USB-C per la ricarica e la porta AUX per collegare un cavo con jack da 3,5mm. Il prezzo consigliato è di €149.

Per chi preferisce auricolari dalle dimensioni più contenute l’azienda ha pensato ad Urbanista London, true wireless sempre con cancellazione attiva del rumore e Ambient Sound. La configurazione dei microfoni le rendono ottimali anche per le chiamate, mentre la custodia di ricarica offre quattro ricariche complete ed è compatibile con la ricarica wireless Qi. I colori disponibili sono rosso, blu, rosa, bianco e nero ed il prezzo consigliato è di €129.

Fra gli altri prodotti segnaliamo Urbanista Stockholm Plus, auricolari true wireless in cinque colori al prezzo consigliato di €69; Urbanista Athens, con design a bottone e pensati per lo sport; e gli altoparlanti portatili Urbanista Sidney e Urbanista Brisbane, ideali per l’uso in casa grazie al design adatto ad ogni arredamento, ma anche da avere sempre dietro durante una vacanza o un picnic.

