Uova di Pasqua SPECIALI ed economiche: 5 idee super da prendere ora (Amazon)

Restano davvero pochi giorni utili per compare le Uova di Pasqua e consegnarle in tempo a chi amiamo. C’è ancora tempo però per decidere di non essere banali e sceglierne uno diverso dal solito, che sia comunque buonissimo e abbia un prezzo accessibile Guarda queste 5 idee, che da Amazon ti accaparri con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Da Vialetto, una versione con cioccolato bianco salato, pistacchio e mandorle. Confezione da 320 grammi con sorpresa, tutto 100% Made in Italy. Lo prendi a 19,90€.

Sempre da Vialetto, una versione meravigliosa con cioccolato all’arancia e mandorle salate. Anche in questo caso con sorpresa e tutto 100% Made in Italy. Confezione da 320 grammi a 19,99€ (va a ruba!).

Da Parenti, una bontà unica: cioccolato Cremino realizzato da nocciole di Piemonte IGP. Un mix meraviglioso di cioccolato al latte e crema di nocciole. Con sorpresa. Confezione da 260 grammi a 13,50€.

Per amanti dei gusti particolari e ben assortiti, il mitico cioccolato After Eight, che mette sapientemente insieme il piacere del fondente con tutto il gusto della menta. L’uovo con all’interno 24 cioccolatini iconici lo porti a casa a 14,90€ appena (400 grammi)

La golosità armonica dei Baci Perugina incontrano lo stile senza tempo di Dolce&Gabbana in questo meraviglioso capolavoro, che è un piacere per il palato e per la vista. L’uovo da 360 grammi alle nocciole, con all’interno una sorpresa disegnata da D&G e 3 inconfondibili cioccolatini lo prendi a 18,99€ appena.

Insomma, queste Uova di Pasqua sono decisamente diverse dalle solite. Belle, particolari e anche economiche. Se ordini ora da Amazon, le ricevi con spedizioni rapide e gratuite, in tempo per regalarle o lasciarti sorprendere. Approfittane al volo: rimane pochissimo tempo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.