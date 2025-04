Uno switch compatto e veloce per una rete stabile e affidabile: tuo a 11,40 €

Se sei in cerca di una soluzione veloce e affidabile che ti permetta di espandere la tua rete, lo Switch Ethernet 8 Porte Gigabit di Tenda è la scelta perfetta per te. Con le sue 8 porte Gigabit 10/100/1000 Mbps garantisce una connessione stabile e ad alta velocità per i tuoi dispositivi, ed è l’ideale per la casa o l’ufficio.

Grazie alla tecnologia Gigabit questo switch ti permetterà di trasferire dati ad una velocità fino a 1000 Mbps, rendendolo perfetto per lo streaming HD, il gaming online, videoconferenze e trasferimenti di file di grandi dimensioni. Ogni porta è dotata di rilevamento automatico della velocità, adattandosi alle esigenze dei dispositivi collegati.

Non serve essere degli esperti di networking per installarlo: questo switch è Plug & Play, quindi ti basterà collegarlo per iniziare da subito ad usarlo, senza bisogno di configurazioni complesse. Questo dispositivo è compatibile con PC, console di gioco, smart TV, stampanti e molto altro.

Con il suo mini formato e il suo guscio di plastica resistente, si adatta facilmente a qualsiasi spazio. Puoi posizionarlo su un desktop oppure montarlo a parete grazie ai fori integrati, per una gestione più ordinata dei cavi.

Lo switch è progettato per ottimizzare il consumo energetico grazie alla tecnologia Green Ethernet, riducendo l’energia quando le porte non sono in uso. Gli indicatori LED invece ti permettono di monitorare facilmente lo stato della connessione di ogni porta.

Che tu debba migliorare la tua rete domestica o quella del tuo ufficio, questo dispositivo ti offre prestazioni affidabili, facilità d’uso ed un design compatto. Non lasciartelo sfuggire con il 29% di sconto e acquistalo subito!