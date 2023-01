Uno SPETTACOLO di smartband: misura la temperatura e supporta Alexa (26€)

Questo spettacolare smartband è ben diverso dagli altri modelli economici in commercio. Un vero e proprio monitor per la salute, capace anche di rilevare la temperatura corporea ed in grado di permetterti di interagire con l’assistente vocale Alexa. Ampio display, un sacco di feature e un prezzo che no potrebbe essere più interessante adesso.

Approfitta della promozione Amazon del momento: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per portarlo a casa a 26€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, ma la disponibilità in promozione è super limitata.

Lo abbini tramite Bluetooth al tuo smartphone e – tramite apposita applicazione – sei pronto a sfruttarne il potenziale al meglio. La sua vocazione principale è quella sicuramente di funzionare come monitor per la salute e il benessere. Può stimare:

temperatura del corpo;

del corpo; quantità di ossigeno nel sangue;

pressione sanguigna;

livello del battito cardiaco.

Oltre a questo, il dispositivo è pronto a diventare il tuo personalissimo allenatore. Durante gli allenamenti, si occuperà di tenere traccia delle tue performance e registrare i risultati. Tutti i dati relativi a sport, salute e benessere saranno salvati all’interno dell’applicazione per smartphone.

Per finire, come anticipato, questo interessante smartband è anche dotato del supporto all’assistente vocale Alexa. Potrai facilmente interagire con lui direttamente dal polso: chiedi informazioni, gestisci la casa intelligente e non solo.

Non perdere l’occasione di fare un golosissimo affare su Amazon, spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrarti questo gioiellino a mini prezzo. Lo prendi a 26€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dia servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii rapido.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.