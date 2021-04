Questo braccialetto elegante e raffinato è un vero e proprio spettacolo perché, all’occorrenza, si trasforma in un cavetto USB C/USB A. Ora su Amazon lo porti a casa in super offerta a 3,65€ con spedizioni super economiche (2,63€).

Cavetto gioiello in super offerta su Amazon

Un’idea regalo molto interessante: puoi farlo a chi ami oppure a te stesso. Questo cavetto, che diventa un bracciale, è un gadget super utile oltre che bello a vedersi.

Questo cavetto USB C puoi averlo in diversi colori: scegli se averlo in bianco, nero oppure marrone con la parte di collegamento di colore giallo, in acciaio inossidabile.

Quando occorre, basta aprire il tuo braccialetto come faresti con un gioiello normale e sorpresa: a disposizione avrai un cavetto lungo 20 centimetri con USB C da una parte e USB A dall’altra.

Per avere subito questo gadget carinissimo in offerta super su Amazon, tutto quello che devi fare è accaparrartelo a 3,64€ prima che le scorte finiscano.

