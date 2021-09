Questo speaker wireless è pronto a stupirti. Un sacco di funzionalità, in un dispositivo che non ti aspetti di poter pagare così poco. Ti basti pensare che, oltre a garantirti ottima qualità audio, è anche dotato di Bluetooth, batteria integrata a lunga durata e un microfono per poterlo usare come sistema di vivavoce.

Una bombetta, che ora porti a casa a 19,90€ appena da Amazon: completa l'ordine al volo, prima che le scorte finiscano, e godi anche di spedizioni rapide e gratis.

Eccezionale speaker wireless in gran sconto su Amazon

Un prodotto bellissimo sotto il punto di vista estetico, che attira l'attenzione per il design e sorprende ancora di più una volta accesso. Infatti, grazie al LED RGB integrato, puoi creare l'atmosfera perfetta ogni volta che lo desideri. Collega il tuo gioiellino in Bluetooth a smartphone, PC, tablet, smart speaker e ogni dispositivo compatibile. Se preferisci, puoi addirittura utilizzare un cavo AUX oppure inserire una microSD con la tua musica preferita già a bordo.

Insomma, hai un sacco di modi per ascoltare i brani che più ti piacciono e il bello è che puoi farlo letteralmente ovunque. Infatti, la batteria integrata ti permetterà godere di un sacco di ore di utilizzo, prima di dover ricorrere alla ricarica della batteria.

Infine, non dimenticare che questo speaker wireless integra anche un microfono. Grazie a lui, potrai sfruttare il tuo dispositivo come un vero e proprio sistema di vivavoce: parli al telefono, mantenendo le mani libere.

Insomma, con l'offerta Amazon di oggi puoi fare un vero e proprio affare: completa subito l'ordine e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home