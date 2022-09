Uno smartwatch WOW a 39€: sembra un Apple Watch 7 e puoi telefonare

Questo bellissimo smartwatch, disponibile in 3 colori e in sconto per un periodo limitato, assomiglia moltissimo a un Apple Watch 7 nel design. Dotato di enorme display da 1,7″ ad alta visibilità, fra le sue tantissime funzioni vanta anche quella di permetterti di parlare al telefono direttamente dal polso. Un wearable pazzesco, che puoi accaparrarti a 39€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Pazzesco smartwatch: un gadget da provare

Un pannello bellissimo, protetto da vetro 2,5D, supporto al touchscreen e risoluzione HD. Leggi chiaramente, complice l’ampia superficie da 1,7″, qualsiasi avviso e notifica in arrivo sul tuo smartphone. Personalizzalo come preferisci, scegliendo fra oltre 150 quadranti a tua disposizione oppure utilizza delle fotografie che ami.

Grazie al supporto a 28 attività sportive, potrai tenere traccia in modo preciso delle tue performance mentre ti alleni e anche dopo: tutti i dati a portata di applicazione. Quanto alla salute, questo gioiellino ti consentirà di monitorare il battito cardiaco H24 e non solo.

Per finire, impossibile ignorare una caratteristica utilissima: la possibilità di effettuare telefonate direttamente dal polso e di rispondere alla chiamate.

