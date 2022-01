Uno smartwatch UNICO a prezzo ridicolo adesso 32€ su Amazon

Un ottimo smartwatch, bello leggero e super completo. Un wearable unico nel suo genere, che non manca di essere un alleato per sport e salute. Super sportivo, questo mix fra vintage e moderno lo prendi a 32€ circa appena da Amazon adesso. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per approfittarne. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Particolarissimo smartwatch in gran sconto su Amazon

Un wearable super sottile e leggero, che puoi tenere agevolmente al polso tutti i giorni senza avvertire alcun fastidio. Dotato di ampio display a colori, inserito in cassa squadrata. Tieni sotto controllo ogni notifica in arrivo e decidi quali sono quelle per le quali vale la pena prendere lo smartphone.

Lascialo al polso mentre fai sport. Da ottimo activity tracker, ti aiuterà a tenere sotto controllo i tuoi progressi. Inoltre, è anche dotato di 10 modalità sportive specifiche, così da analizzare con precisione le tue performance.

Un valido alleato anche per la salute. Non solo il battito cardiaco, questo gioiellino può aiutarti a tenere traccia anche della pressione sanguigna, stimandola con un tocco, ogni volte che lo desideri. Naturalmente, se deciderai di indossarlo anche mentre dormi, non mancherà di verificare la qualità del tuo riposo notturno.

Insomma, si tratta certamente di uno smartwatch esteticamente unico, ma questo non implica che sia da meno alla concorrenza. Anzi, chicche come il controllo della pressione sanguigna, sono da considerarsi feature aggiuntive.

Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per approfittarne. Lo porti a casa a 32€ circa appena e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.