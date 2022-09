Uno smartwatch SCONVOLGENTE by Xiaomi a 38€: display AMOLED da 1,78"

Questo gioiellino dell’ecosistema Xiaomi è uno smartwatch pronto a stupire. Un ampio display AMOLED da 1,78″, tantissime funzionalità ed eccellente autonomia energetica. Un prodotto premium, che porti a casa a prezzo piccolissimo da Amazon, complici le golose promozioni del momento. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per averlo a 38€ circa appena. Le spedizioni sono super rapide e grattugie, garantite dai servizi Prime.

Eccezionale smartwatch by Xiaomi: tutto da scoprire

Certamente, anche questo modello è da annoverare all’intento dei prodotti dell’ecosistema del colosso cinese che puoi apprezzare solo nel momento in cui li scopri. Potrei essere tentato, infatti, di ignorarlo: con un prezzo così basso, si tende ad aspettarsi un prodotto decisamente scarso.

Invece, in questo caso, è tutto il contrario. La presenza di ampio display AMOLED da 1,78″ è un chiaro indizio della qualità del wearable attualmente in promozione. Grazie a lui, potrai leggere senza problemi tutte le notifiche in arrivo sullo smartphone al quale l’avrai abbinato tramite Bluetooth.

Ben 12 modalità sportive per tracciare i tuoi allenamenti con precisione, oltre a tutte le classiche funzionalità da activity tracker. Ancora, massima attenzione alla salute: controllo del battito cardiaco H24, verifica della quantità di ossigeno nel sangue e non solo. Per finire, eccellente l’autonomia energetica, che si spinge fino a 12 giorni.

Non perdere l’occasione di fare un golosissimo affare su Amazon, con questo spettacolare smartwatch parte dell’ecosistema Xiaomi, che puoi portare a casa a prezzo piccolissimo, sfruttando lo sconto del momento. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.