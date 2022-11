Uno smartwatch per la salute a 29€: misura anche la FEBBRE

Questo particolare smartwatch è pronto a diventare il tuo migliore alleato per tenere sotto controllo la salute. Un prodotto perfetto per misurare anche la temperatura corporea, quindi la febbre. Non solo questo però, puoi controllare il battito cardiaco in modo automatico, la quantità di ossigeno nel sangue e persino la pressione sanguigna.

Complice un goloso sconto Amazon del 30%, puoi portarlo a casa a 29€ circa appena. Le spedizioni sono anche rapide e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Uno smartwatch per la salute eccezionale: la febbre non sarà un problema

Un ampio pannello da 1,69″ perfetto per tenere sotto controllo i più importanti parametri legati alla salute. Direttamente dal polso, puoi monitorare il battito cardiaco H24, la temperatura corporea H24 e non solo. Infatti, hai anche la possibilità di controllare la pressione sanguigna e la quantità di ossigeno nel sangue.

Ovviamente, è anche un perfetto alleato per il quotidiano, che potrai sfruttare per un sacco di altri scopi. Ad esempio, avrai modo di gestire efficacemente e rapidamente le notifiche in arrivo sullo smartphone al quale lo avrai abbinato. Ancora, con un totale di 24 modalità sportive specifiche: scegli la tua preferita e tieni traccia in dettaglio dei tuoi risultati.

Insomma, uno smartwatch perfetto per la salute, ma non solo. Ricco di funzionalità, a 29€ circa appena è praticamente un regalo. Non perdere l’occasione di accaparrartelo in promozione da Amazon, completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.