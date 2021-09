Non perdere l'occasione di portare a casa uno smartwatch bello, particolare e ricco di funzionalità. Adesso lo prendi a prezzo assurdo da eBay: completa subito l'ordine per avere il tuo nuovo wearable a 18€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente gratis, ma attento: i pezzi a disposizione sono pochissimi.

Eccellente smartwatch in gran sconto su eBay

Un warable dal carattere deciso, con il suo particolarissimo cinturino bicolore, che di certo non passa inosservato. La cassa circolare ospita un ampio display da 1,28“: il pannello, ad alta visibilità, si presta perfettamente per controllare le notifiche ricevute sullo smartphone al quale avrai connesso il tuo dispositivo in Bluetooth.

Lascialo al polso tutto il giorno: ti tornerà utile in tantissimi modi, grazie alla miriade di funzionalità delle quali dispone. Ad esempio, mentre fai sport puoi sfruttarlo per tenere traccia delle tue performance. Allo stesso modo, puoi affidarti a lui per tenere sotto controllo la salute. Qualità del riposo notturno, battito cardiaco, quantità di ossigeno nel sangue, stima della pressione sanguigna e non solo.

Si tratta solo di alcune delle feature a bordo di quello che è un vero e proprio PC da polso, praticamente. completa rapidamente l'ordine per avere questo eccezionale smartwatch a gran prezzo da eBay: solo 18€ circa con spedizioni assolutamente rapide e gratis. Pochissimi pezzi a disposizione, sii veloce ad accaparrarti il tuo nuovo eccezionale wearable.

Smartwatch