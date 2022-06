Uno smartwatch MOZZAFIATO a 29€: c'è lo zampino di Xiaomi (-40%)

Questo non è il solito smartwatch economico. Un wearable parte dell’ecosistema Xiaomi, con bellissimo appeal estetico e un sacco di funzioni. Con le promozioni attualmente in corso su Amazon, puoi fare un ottimo affare e portarlo a casa a 29€ circa appena.

Tutto quello che devi fare è spuntare il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, disponibilità in promozione limitata.

Uno smartwatch pazzesco by Xiaomi

Si tratta dell’Haylou RT2, wearable realizzato dall’omonimo brand, che gravità all’interno dell’ecosistema del colosso cinese.

Un dispositivo dotato di un sacco di funzionalità, tutte gestibili dell’ampio display integrato nell’elegante cassa rotonda. Notifiche a portata di sguardo, senza dover prendere ogni volta lo smartphone, ma non solo. Infatti, lasciandolo sempre al polso diventerà un ottimo alleato per la salute. Battito cardiaco, quantità di ossigeno nel sangue, qualità del riposo notturno e non solo.

Ovviamente, può diventare anche un super personal trainer, con le sue 12 modalità sportive e tutte le tipiche funzionalità da activity tracker.

Insomma, un bellissimo concentrato di tecnologia da tenere sempre al polso. Questo smartwatch parte dell’ecosistema Xiaomi è un vero e proprio spettacolo. Spunta il coupon in pagina e accaparratelo adesso a 29€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratuite, ma la disponibilità è limitata, sii rapido.

