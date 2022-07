Uno smartwatch magnifico by Xiaomi: display AMOLED pazzesco (49€)

Tempo di scoprire prodotti parte dell’ecosistema Xiaomi che proprio non immagini. Questo eccezionale smartwatch, realizzato dal brand Haylou, è un prodotto super premium di nicchia. Il suo maggiore punto di forza è certamente l’ampio display da 1,78″. Si tratta di un pannello di tipo AMOLED con visibilità eccezionale in qualsiasi condizione di luminosità, praticamente.

Dotato di funzionalità avanzate dedicate a sport, salute e gestione delle notifiche, non manca di avere un appeal estetico mozzafiato. Insomma, bello e super completo, adesso hai la possibilità di portarlo a casa a prezzo bassissimo da Amazon. Infatti, questo ottimo wearable puoi prenderlo a 49,99€ appena con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un ottimo smartwatch by Xiaomi da non sottovalutare

Il colosso cinese non delude mai le aspettative, nemmeno quando si tratta di prodotti parte del suo ecosistema e questo gioiellino non è da meno. Un bellissimo wearable, che colpisce per l’eleganza sotto il punto di vista estetico.

Basta dare un’occhiata al display per rendersi conto che non è il classico dispositivo economico. Costa pochissimo, è vero, ma a bordo c’è una rarità, in questa fascia di prezzo. Un pannello AMOLED super ampio, da 1,78″ e con visibilità elevatissima in qualsiasi contesto. In un lampo, e con un tocco, gestisci le notifiche in arrivo sullo smartphone al quale avrai deciso di collegarlo in Bluetooth.

Ancora, sono molteplici le funzionalità dedicate al tuo benessere. Che si tratti di salute o di sport, potrai fare affidamento su di lui senza alcun problema. Insomma, uno smartwatch parte dell’ecosistema Xiaomi che proprio non dev’essere sottovalutato. La classica perla che merita di essere scoperta e che adesso vanta un equilibrio fra qualità e prezzo pazzesco. Infatti, completando subito l’ordine da Amazon te lo accaparri a 49,99€ appena. Le spedizioni sono anche super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.