Uno smartwatch come PC da polso: chiamate, sport e salute (33€)

Un ampio display da 1,8″ ad alta visibilità e una marea di funzioni: un concentrato di tecnologia all’interno di uno smartwatch dal design elegante e curato. Telefonate, 120 modalità sportive e un sacco di feature dedicate alla salute: come un PC da polso.

Questo spettacolare wearable è in sconto su Amazon del 40% adesso e puoi portarlo a casa a 33€ circa appena. Dovrai solo essere super rapido: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, disponibilità super limitata.

Uno smartwatch spettacolare a mini prezzo su Amazon

Un wearable bello da sfoggiare e con diverse possibilità di personalizzazione del pannello. Se arriva una chiamata, puoi rispondere direttamente dal polso, ma non solo. Infatti, puoi utilizzarlo come coach personale: terrà traccia di oltre 120 modalità sportive differenti, analizzando le tue performance e conservando i datti all’interno dell’applicazione.

Ancora, questo gioiellino è in grado di permetterti di valutare diversi parametri legati alla salute: battito cardiaco, qualità del riposo notturno, quantità di ossigeno nel sangue e controllo della pressione sanguigna.

Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su Amazon, con questo smartwatch che è così completo da sembrare un vero e proprio PC da polso. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartelo. Lo prendi a 33€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

