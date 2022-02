Uno smartwatch come PC da polso: a 22€ è un AFFARE (-50% su Amazon)

Un ottimo smartwatch, bello esteticamente e super completo. Dotato di una super scheda tecnica, con la promozione Amazon del lunedì lo porti a casa a prezzo ridicolo. Spunta il coupon in pagina e accaparratelo a 22€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, ma la disponibilità è super limitata.

Questo smartwatch è l'assistente da polso definitivo

Un dispositivo dotato di design versatile. Cosa significa? Beh, a qualsiasi outfit tu deciderai di abbinarlo sarà un successo. L'ampio display in cassa squadrata ti consentirà di gestire velocemente tutte le notifiche in arrivo sullo smartphone e non solo: promemoria, avvisi, identità del chiamante e ogni altro dato importante sarà a portata di polso.

Grazie alle tante funzionalità dedicate alla salute, potrai controllare in tempo reale il battito cardiaco, la pressione sanguigna, la quantità di ossigeno nel sangue, la qualità del riposo notturno e anche ricevere promemoria per ricordarti di bere.

Ovviamente, questo gioiellino si presta perfettamente al controllo dell'attività fisica. Scegli fra 8 diversi tipi di workout quello che ti piace di più e allenati monitorando costantemente i tuoi risultati: sarà un piacere verificare i tuoi progressi e gli obiettivi raggiunti.

Sono solo alcune delle funzionalità delle quali è dotato questo interessante smartwatch. Dovrai solo metterlo al polso, investendo pochissimo, e scoprire tutto quello che può offrirti. Approfitta dello sconto Amazon del 50% e prendilo a 22€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine adesso per accaparrartelo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, ma la disponibilità è super limitata.