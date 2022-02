Uno smartwatch by Xiaomi PAZZESCO: tecnologia e design a 36€

Haylou RT2 è uno smartwatch spettacolare, parte dell'ecosistema Xiaomi. Completo e di design, si tratta del wearable perfetto per il quotidiano, che puoi facilmente personalizzare e abbinare a qualsiasi outfit.

Normalmente più costoso, grazie a un'offerta Amazon limitatissima, puoi portarlo a casa a 36€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratis. Per approfittarne, basta spuntare il coupon in pagina e completare l'ordine. Disponibilità super limitate.

Xiaomi: uno smartwatch impressionante ora a prezzo ridicolo

Un design elegante, che puoi variare ed impreziosire cambiando i cinturini oppure i quadranti, scegliendo fra i tantissimi disponibili all'interno dell'applicazione di gestione.

L'ampio display è inserito in una cassa circolare, finemente curata nei dettagli. Dotato di eccezionale visibilità, è perfetto per tenere sotto controllo le notifiche in arrivo, i promemoria, l'identità di chi ti telefona, il meteo e non solo.

Quando serve, questo interessante wearable si trasforma nel perfetto alleato per l'attività sportiva. Sceglie fra 12 tipologie di allenamento quella che preferisci e monitora in modo dettagliato le tue sessioni. Scaricando i dati all'interno dell'app per Android e iOS, avrai sotto controllo i tuoi progressi, consultabili in qualsiasi momento.

Naturalmente, si tratta anche di un valido monitor per la salute, pronto a permetterti di scoprire in ogni momento della giornata il tuo battito cardiaco, la quantità di ossigeno nel sangue, ma non solo. Lascialo al polso anche mentre riposi, si occuperà di valutare la qualità del tuo riposo notturno.

Questo dispositivo è anche cambio di autonomia energetica, non servirà metterlo in carica ogni sera. Puoi usarlo fino a 10 giorni di fila, senza dover ricorrere alla ricarica (fra l'altro rapida): batteria da record, complice l'ottima gestione del software.

Insomma, uno smartwatch incredibilmente completo, che ti offre anche una serie di funzionalità aggiuntive come il cronometro, il controllo della musica, il meteo in tempo reale e un'applicazione ad hoc, realizzata sia per Android che per iOS.

Il momento di portare a casa un ottimo wearable, parte dell'ecosistema di prodotti Xiaomi, è adesso. Con la promo Amazon del momento, lo prendi a 36€ circa appena Per approfittarne devi fare in fretta però: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine velocemente. Le spedizioni sono super rapide e gratuite. Pochi i coupon ancora disponibili all'attivazione.