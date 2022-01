Uno smartwatch by Xiaomi che NON ti aspetti a 30€ (solo Amazon)

Haylou RT2 è lo smartwatch parte dell'ecosistema Xiaomi, che proprio non ti aspetti. Soprattutto, non pensi sia possibile poterlo portare a casa a un prezzo così contenuto. Un prodotto di design, con ampio display: notifiche, sport e salute sempre sotto controllo. Grazie alla promozione Amazon del momento, puoi accaparrartelo a 30€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Smartwatch by Xiaomi: a questo prezzo è un regalo

Un wearable super raffinato e dall'appeal estetico premium. Il display è ben custodito dalla cassa rotonda e – naturalmente – supporta l'interazione tramite touchscreen. Senza dover prendere lo smartphone, tieni sotto controllo notifiche, avvisi, promemoria, chiamate in arrivo e non solo.

Lascialo al polso mentre ti alleni. Puoi usarlo come normale activity tracker, per tenere traccia di parametri come calorie e distanza percorsa, oppure fare affidamento su uno di 12 tipi di workout specifici supportati. In questo modo, le tue sessioni di allenamento saranno analizzato in modo dettagliato e potrai scaricare i dati all'interno dell'apposita applicazione.

Per finire, questo gioiellino strizza l'occhio alla salute. Battito cardiaco, qualità del riposo notturno, quantità di ossigeno nel sangue e non solo: un vero e proprio monitor attivo H24 e sempre disponibile.

Insomma, a questo smartwatch by Xiaomi manca niente, nemmeno un prezzo che non potrebbe essere più appetibile. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per averlo a 30€ circa appena da Amazon. Godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però: promozione a tempo limitato.