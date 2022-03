Uno smartband UNICO con supporto ad Alexa: 20€ su Amazon

Non il solito smartband. Questo gioiellino ha attirato immediatamente la mia attenzione perché dotato del supporto all'assistente vocale Alexa. Essenzialmente, ti permette di usare la voce per interagire dal polso e chiedere informazioni o gestire i dispositivi della casa smart.

Ovviamente, ti offre tutto quello che si richiede a un wearable come questo. Non mancano feature dedicate alla salute, allo sport e alla gestione rapida delle notifiche. Fra i suoi punti di forza più interessanti c'è anche il prezzo. Con le promozioni attualmente in corso su Amazon, puoi portarlo a casa a 20€ circa appena. Basta spuntare il coupon in pagina e completare al volo l'ordine per approfittarne. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Lo smartband con Alexa costa pochissimo su Amazon

Un interessante wearable, super leggero e sopportabilissimo al polso: non ingombra o crea fastidio. Quando serve però, ti ricordi di averlo al polso e ne sfrutti a pieno il potenziale.

Non solo tutto quello che può offrirti Alexa, ma anche un sacco di workout specifici (14 in tutto) pensati per permetterti di monitorare al meglio ogni sessione di allenamento. Ancora, sono diverse le funzionalità dedicate alla salute. Dal controllo del battito cardiaco alla verifica della quantità di ossigeno nel sangue, passando anche la valutazione della qualità del riposo notturno.

Insomma, uno smartband al quale manca niente, nemmeno un'ottima autonomia energetica. A questo prezzo, si tratta di un ottimo affare. Spunta il coupon in pagina su Amazon e completa adesso l'ordine per approfittarne, godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata.