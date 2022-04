Uno smartband SPETTACOLARE con Alexa a 19€: offertaccia Amazon

Non come gli altri, questo smartband è un vero e proprio spettacolo, nonostante costi veramente poco. Leggero e con ottima autonomia energetica, è perfetto come assistente quotidiano. Non solo sport, notifiche e salute, ma anche interazione dal polso con l’assistente vocale Alexa. Chiedile informazioni oppure gestisci la casa smart ovunque tu sia: molto futuristico, oltre che utile e divertente.

Approfittando dello sconto del momento, basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo da Amazon. Lo prendi a 21€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Uno spettacolo di smartband con Alexa

A guardarlo, sembra un wearable come altri. Molto pratico, grazie al suo ampio display, ti permette di tenere sotto controllo le notifiche in arrivo sul tuo smartphone, senza doverlo prendere.

Quando ti alleni, hai a disposizione 14 modalità sportive fra le quali selezionare la tua preferita. In questo modo, potrai tenere traccia in dettaglio delle tue sessioni e valutare i tuoi progressi.

Ancora, potrai controllare i parametri della tua salute saranno sempre sotto controllo. Battito cardiaco, quantità di ossigeno nel sangue e qualità del riposo notturno: tutto disponibile dal polso. Inoltre, se utilizzato da una donna, può anche essere un valido aiuto per controllare l’andamento del ciclo mestruale.

Per finire, vale la pena ricordare ancora una volta qual è la caratteristica che rende unico questo wearable: la possibilità di interagire con l’assistente vocale Alexa, direttamente dal polso.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrati questo eccezionale smartband a 19€ circa appena. Le spedizioni sono super rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.