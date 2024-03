UNO: l'EPICO gioco di carte per grandi e piccoli a soli 5€ su Amazon

Sei alla ricerca di un gioco da tavola per grandi e piccoli che sia divertente e semplice senza spende una fucilata? Allora non perdere questa offerta super. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello UNO a soli 5,99 euro, invece che 10 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo, il prezzo di listino è quello che ti ho segnalato, per cui adesso ti puoi avvalere di uno sconto del 40% e risparmi tantissimo. Soprattutto ti porti a casa un gioco di carte spettacolare che puoi fare ovunque. Preparati alle vacanze al meglio.

UNO: un gioco di carte speciale spendendo pochissimo

Con questo mazzo di carte che puoi avere a una stupidata farai contenti grandi e piccoli. Tutti ci possono giocare perché le regole sono poche e semplici. Ogni carta ha il suo numero e colore e devi scartare dalla tua mano quella che ha il numero o il colore identico a quella che c’è sul tavolo. Ovviamente non mancano carte speciali per bloccare l’avversario, cambiare il turno di gioco, il colore da mettere giù e far pescare carte all’avversario.

Un vero spasso con un “semplice mazzo di carte”. In confezioni troverai 32 carte per dare il via a partite memorabili senza dover avere niente. Puoi giocarci anche in spiaggia sull’asciugamano.

Dunque fai alla svelta, prima che sia tardi. Vai subito su Amazon e acquista il gioco UNO a soli 5,99 euro, invece che 10 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.