Uno dei Mouse più amati CROLLA di prezzo: Logitech G G502 HERO al 52% in meno!

Il Logitech G G502 HERO è un mouse gaming progettato per offrire prestazioni elevate e una vasta gamma di funzionalità, diventando un compagno indispensabile per i giocatori appassionati. Attualmente in offerta su Amazon a soli 45,00€ anziché 92,99€, questo mouse rappresenta un’opportunità imperdibile per chi cerca qualità e convenienza.

Prestazioni e precisione ineguagliabili

Il cuore pulsante di questo mouse è il sensore HERO 25K, che assicura una precisione e una fluidità di movimento senza rivali. Con una risoluzione massima di 25.600 DPI, il G502 HERO si adatta a qualsiasi tipo di gioco, garantendo una reattività eccellente.

Per un tocco di personalità, il mouse è dotato di un’illuminazione RGB completamente personalizzabile. Questa funzione non solo aggiunge un tocco di stile al tuo setup da gaming, ma ti permette anche di creare un’atmosfera unica durante le tue sessioni di gioco.

La personalizzazione è la chiave del G502 HERO, e i cinque pesi regolabili inclusi ti consentono di bilanciare e regolare il peso del mouse secondo le tue preferenze. Questa caratteristica ti offre un controllo totale sulla sensazione e l’equilibrio del mouse.

Con 11 pulsanti programmabili, il G502 HERO offre la flessibilità necessaria per creare macro e scorciatoie personalizzate. Questa versatilità consente una maggiore efficienza nei giochi e un controllo intuitivo delle funzioni.

La memoria integrata del mouse assicura che le tue impostazioni personalizzate siano sempre a portata di mano. Puoi utilizzare il G502 HERO su qualsiasi computer senza perdere le tue configurazioni preferite.

Il G502 HERO è dotato di tecnologie avanzate come il tensionamento meccanico dei pulsanti e la tecnologia LIGHTSYNC di Logitech G. Queste caratteristiche assicurano clic precisi, rapidi e un’illuminazione RGB sincronizzata con il tuo stile di gioco.

Il Logitech G G502 HERO è un mouse gaming che unisce prestazioni di alto livello a un design accattivante. Approfitta dell’offerta attuale su Amazon e portati a casa questo mouse di qualità a un prezzo di soli 45,00€ anziché 92,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.