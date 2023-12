Uno dei Mouse da Gaming migliori di sempre CROLLA a 25€ in meno!

Il sensore ottico ROG 3325 di alta qualità presente nel Gladius III è la chiave per un’esperienza di gioco senza pari, offrendo una precisione e una velocità straordinarie. La sua ampia gamma di sensibilità, che va da 100 a 26.000 dpi con una deviazione dell’1%, assicura che il mouse tracci con precisione anche i movimenti più veloci, garantendo prestazioni impeccabili anche nelle situazioni di gioco più intense.

La cura per il comfort è evidente nel design del Gladius III, pensato per offrire un’ergonomia eccezionale durante le lunghe sessioni di gioco. La forma del mouse si adatta in modo impeccabile alla mano, mentre il rivestimento in gomma antiscivolo assicura una presa salda e confortevole.

La versatilità del Gladius III si evidenzia ulteriormente grazie al suo sistema di switch intercambiabili. Questa caratteristica consente agli utenti di personalizzare l’esperienza di clic, potendo scegliere tra i microswitch meccanici che offrono una sensazione di clic più tattile o quelli ottici, noti per la loro durata eccezionale e la risposta ultrarapida. Con il Gladius III, hai il controllo completo sulla tua esperienza di gioco, adattandola alle tue preferenze e alle esigenze specifiche.

Porta il tuo gaming al livello definitivo con il mouse ASUS ROG Gladius III e approfitta dello sconto Amazon, pagandolo solo 85,69€.