Uno dei Mouse da Gaming migliori di sempre CROLLA a 20€ in meno su Amazon!

Con un peso straordinariamente leggero di soli 59 grammi, il Razer DeathAdder V3 si afferma come uno dei mouse da gaming più leggeri disponibili sul mercato. Questa caratteristica lo rende incredibilmente maneggevole e facile da controllare, perfetto per affrontare anche le sessioni di gioco più intense.

Il design ergonomico del Razer DeathAdder V3 è stato ulteriormente perfezionato rispetto alla sua versione precedente dato che riesce ad adattarsi in modo impeccabile alla conformazione della mano, offrendo un comfort senza pari, anche durante le prolungate sessioni di gioco.

Il sensore ottico 30K Razer Focus Pro rappresenta un balzo in avanti in termini di tracciamento su qualsiasi superficie, persino il vetro. Questo sensore è dotato di funzionalità smart, garantendo una mira e un controllo avanzati. Gli switch ottici per mouse Razer di terza generazione assicurano una straordinaria durata di ciclo di vita di 90 milioni di clic, eliminando i fastidiosi problemi di doppio clic. La loro attivazione è estremamente rapida, con un tempo di soli 0,2 ms, garantendo un’esperienza di gioco priva di ritardi di neutralizzazione del rimbalzo.

La tecnologia Razer 8000Hz HyperPolling consente al mouse di trasmettere al PC la sua posizione e i clic fino a 8.000 volte al secondo. Ciò riduce la latenza a livelli senza precedenti, garantendo una velocità e una prontezza di risposta straordinarie. Il cavo Razer SpeedFlex è stato progettato per massimizzare la flessibilità, minimizzando al contempo la resistenza. Questa caratteristica consente di eseguire movimenti rapidi e fluidi, mantenendo un controllo totale del mouse.