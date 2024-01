Uno dei migliori Sonic è in sconto a 24€ per Nintendo Switch!

Se sei alla ricerca di un platform che ti faccia divertire senza indugi, Sonic Colours Ultimate è quello che stai cercando. Questo perché il gioco offre un’esperienza di gioco immediata e coinvolgente, adatta veramente a tutti. E grazie all’ingente sconto del 32%, potrai farlo tuo per soli 24,99€ invece dei classici 39,99€: si tratta di un ribasso davvero importante!

Sonic Colours Ultimate: per gli amanti del porcospino blu!

Sonic Colours Ultimate narra le entusiasmanti avventure di Sonic the Hedgehog, chiamato a salvare un gruppo di adorabili creature aliene noto come Wisp. Questi affascinanti Wisp sono stati catturati dal malvagio Dr. Eggman e rinchiusi all’interno del sinistro parco a tema denominato Eggmanland.

Attraverso sei mondi unici, ognuno arricchito da sfide uniche e boss da affrontare, Sonic si impegna in una missione adrenalinica per liberare i Wisp e sconfiggere l’astuto Dr. Eggman. Lungo questo percorso epico, il nostro porcospino blu farà nuove amicizie e si immergerà nella cultura affascinante dei Wisp.

Sonic Colours Ultimate è un classico platform game, dando ai giocatori il controllo completo su Sonic mentre si lancia in audaci salti, veloci corse e avvincenti traiettorie attraverso i vari livelli. Attraverso gli anelli, Sonic non solo potrà saltare più in alto, ma gli permettono anche di sopravvivere a cadute pericolose.

Un elemento distintivo del gioco è l’introduzione dei misteriosi Wisp, in grado di donare a Sonic abilità speciali, come il volo o il potere di sparare laser. La raccolta strategica dei Wisp disseminati nei livelli diventa fondamentale per superare ostacoli intricati e sconfiggere avversari temibili. Originariamente uscito nel 2010, Sonic Colours Ultimate è stato completamente rimasterizzato per le console moderne, offrendo una grafica completamente rinnovata con colori più vibranti e dettagli più definiti!

Parti all’avventura con Sonic Colours Ultimate per Nintendo Switch. Paga il gioco solo 24,99€ grazie allo sconto del 32%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.