Uno dei migliori robot lavapavimenti è in SUPER SCONTO su Amazon (fai in fretta)

Se stai cercando un modo per pulire la tua casa in modo semplice ed efficiente, DEEBOT T8 Pure potrebbe essere il robot aspirapolvere e lavapavimenti che fa per te. Inoltre, in questo momento è possibile acquistarlo su Amazon a un prezzo incredibile: solo 329 euro, rispetto ai normali 549 euro di listino. Il robot è infatti già scontato dell’11%, ma è possibile aggiungere un ulteriore buono dal valore di 160€: devi semplicemente ricordarti di spuntare l’apposita casella prima di inserire il prodotto nel carrello, si trova proprio sotto al prezzo!

Approfitta di questa offerta per avere a casa un dispositivo all’avanguardia per la pulizia della casa. La tecnologia TrueDetect 3D è in grado di rilevare anche gli ostacoli più piccoli nella stanza, tra cui spazi molto stretti, gambe sottili di sedie, piccoli oggetti e soglie di porte, evitando collisioni o incastrarsi. Inoltre, questa tecnologia migliora la capacità di riconoscimento delle superfici scure. La tecnologia TrueMapping, invece, con rilevamento laser D-ToF, è la prossima generazione di tecnologia guidata da laser che consente al robot di rilevare il doppio della distanza (fino a 10 m) con una precisione decisamente maggiore.

Inoltre, integrato con algoritmi leader del settore, DEEBOT T8 Pure scansiona, mappa e pianifica un percorso di pulizia efficiente in modo più rapido e preciso. Grazie alla pulizia personalizzata, potrai pulire quanto necessario, secondo un programma o su richiesta. Potrai pulire l’intero pavimento o andare direttamente in un’area o in una stanza specifica che necessita di una pulizia rapida, ad esempio sotto il tavolo della cucina. Inoltre, DEEBOT T8 Pure è in grado di riconoscere automaticamente le diverse superfici: ad esempio quando incontra la moquette, aumenta la potenza di aspirazione fino a 2 volte.

Durante il processo di pulizia, il robot è in grado di evitare in autonomia il tappeto quando la funzione con panno bagnato è attiva. DEEBOT T8 Pure è dotato di una batteria più potente di 5200 mAh, che gli consente di funzionare per 3 ore e di pulire facilmente grandi aree fino a 300 mq. Inoltre, ha molte funzionalità aggiuntive, come limiti virtuali, mappatura multi-piano, pulizia per stanza o area, modalità Max+, tecnologia di rilevamento moquette, controllo con app, compatibilità con dispositivo Smart Home, pulizia continua e aggiornamenti OTA. Il controllo preciso del flusso d’acqua consente di controllare elettronicamente la pompa dell’acqua con 4 impostazioni diverse, evitando di bagnare eccessivamente o troppo poco il panno durante la pulizia. Il grande serbatoio dell’acqua da 240 ml può coprire una superficie di oltre 200 m2.

Acquistando DEEBOT T8 Pure su Amazon, riceverai il robot aspirapolvere e lavapavimenti, la stazione di ricarica, 4 spazzole laterali, 1 serbatoio, 1 panno per la pulizia, 5 panni per la pulizia monouso, 1 piastre per panno, 2 filtri ad alta efficienza, 1 strumento per la pulizia, 1 manuale di istruzioni. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo ad un prezzaccio davvero irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.