Uno dei Giochi di Auto più folli è scontato del 70% su Amazon!

La Dirt 5 Limited Edition rappresenta l’esclusiva versione del nuovo gioco di rally di Codemasters progettato appositamente per la console PlayStation 4. Questa edizione offre una selezione di contenuti esclusivi, tra cui la prestigiosa Porsche Macan T1 Rally Raid, una delle auto da rally più potenti e iconiche al mondo.

Dirt 5 regala un’esperienza di guida senza precedenti, immergendo i giocatori in un avvincente mondo rally. Ambientato in 10 diverse località in tutto il mondo, ciascuna caratterizzata da percorsi unici e impegnativi, il gioco offre una vasta scelta di auto, ognuna con le proprie caratteristiche e prestazioni uniche.

Le modalità di gioco sono diversificate e coinvolgenti, offrendo una campagna per giocatore singolo che si sviluppa come un’avventura folle, portando i giocatori in giro per il mondo per competere in varie gare e sfide. La modalità multiplayer online consente ai giocatori di confrontarsi in gare competitive, mentre la modalità split-screen locale permette sfide dirette su uno stesso schermo.

La protagonista della Dirt 5 Limited Edition è la rinomata Porsche Macan T1 Rally Raid, un’auto da rally a quattro ruote motrici equipaggiata con un motore turbo da 3.8 litri che eroga una potenza di 470 CV. Grazie alla sua versatilità, la Macan T1 Rally Raid è in grado di competere in una varietà di condizioni.