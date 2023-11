Uno dei Giochi da Tavolo più famosi è in sconto per il Black Friday!

Se sei un appassionato di giochi da tavolo, non perdere l’opportunità di portare a casa il classico Risiko 2023, un capolavoro di Editrice Giochi, disponibile in offerta a soli 24,99€ anziché 36,99€ su Amazon. Questa nuova edizione è progettata per catturare l’attenzione di giocatori di tutte le età, dai 10 anni in su, rendendo le serate in famiglia o con gli amici ancora più divertenti.

Risiko: la versione 2023 in offerta

Esperienza Risiko Originale: Torna il Risiko Originale con la sua nuova edizione del 2023. Creato da Editrice Giochi, questo classico gioco da tavolo è ideale per gruppi da 3 a 6 giocatori, offrendo una sfida avvincente e coinvolgente. Immergiti in un mondo di strategia, alleanze e conquiste per raggiungere la vittoria finale.

Gioco di Strategia Intricato: Risiko è noto per essere un gioco di strategia avvincente. Scegli il colore del tuo esercito e pianifica attentamente come distribuire le tue armate sui territori. Per vincere, dovrai attaccare e occupare nuovi territori, avvicinandoti sempre di più al raggiungimento del tuo obiettivo segreto. La sfida è aperta, e solo il comandante più astuto uscirà vittorioso.

Per Tutti i Gusti: Questo gioco è pensato per serate in famiglia ricche di divertimento. La regola Time Attack aggiunge un elemento di velocità, rendendo il Risiko perfetto per partite più rapide senza perdere il fascino della strategia e dell’abilità tattica.

Catalogo Variegato di Editrice Giochi: Editrice Giochi è rinomata per offrire una vasta gamma di giochi da tavolo, puzzle e carte per bambini, ragazzi e adulti. Dai classici come domino e scacchi a giochi di strategia avvincenti come Risiko, la loro collezione promette divertimento duraturo per tutte le età.

Contenuto Completo: Il gioco di società Risiko 2023 include tutto il necessario per un’esperienza di gioco completa. Troverai un tabellone di gioco, 6 eserciti di colori diversi, un set di 74 carte, 6 dadi e un manuale di istruzioni per guidarti attraverso le regole del gioco.

Non perdere l’opportunità di arricchire le tue serate con il classico Risiko 2023. Approfitta dell’offerta su Amazon e preparati per strategie avvincenti e divertimento senza fine a soli 24,99€ anziché 36,99€ su Amazon.