Unlocator: risparmia il 58% e combina VPN con tecnologia Smart DNS

Una VPN, ma che è più di una semplice rete virtuale privata: Unlocator è l’unico che ti offre un’esperienza di Internet senza confini, combinando la privacy di una VPN con la tecnologia Smart DNS. Il tutto a un prezzo eccezionale: soltanto 4,99 euro al mese scegliendo il piano due anni, con un risparmio pari al 58%.

Tutti i vantaggi della VPN di Unlocator

Unlocator offre un’applicazione semplice da utilizzare, disponibile per Mac, Windows, iOS, Android e Amazon Fire Stick: ti terrà al sicuro e proteggerà la tua privacy da occhi indiscreti e da malintenzionati. Ecco alcune delle caratteristiche principali di Unlocator:

La migliore velocità possibile, grazie a un’infrastruttura all’avanguardia, e larghezza di banda illimitata;

possibile, grazie a un’infrastruttura all’avanguardia, e larghezza di banda illimitata; Protezione Wi-Fi istantanea: sei protetto non appena ti connetti a un Wi-Fi, che sia in hotel, in aeroporto oppure al bar. Unlocator ti permette di connettersi con un semplice clic, senza alcuna configurazione necessaria;

necessaria; Possibilità di salvare le proprie posizioni preferite per un utilizzo futuro;

Kill Switch VPN : i tuoi dati viaggiano sempre attraverso la rete crittografata, anche nel caso la connessione dovesse cadere;

: i tuoi dati viaggiano sempre attraverso la rete crittografata, anche nel caso la connessione dovesse cadere; Sicurezza: Unlocator utilizza crittografia a 256-bit che garantisce che la tua connessione sia sempre sicura, oltre a tutti i protocolli più avanzati tra cui OpenVPN, L2TP/IPSec e IKEv2.

Un aspetto davvero interessante è Unlocator Hybrid, che combina VPN e Smart DNS. La VPN è ottima per la privacy, la sicurezza e lo sblocco dei contenuti; Smart DNS, invece, è pensato per lo streaming e ti consente di sbloccare contenuti da più Paesi contemporaneamente. Unlocator Hybrid unisce il meglio di entrambi i mondi, in uno solo.

Grazie alla promozione in corso, potrai ottenere VPN e Smart DNS con un solo abbonamento risparmiando il 58%: il piano biennale è quello che ti permette di ottenere uno sconto importante, abbassando il prezzo a soli 4,99 euro al mese. Approfittane subito e ottieni il massimo della privacy quando navighi in rete.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.