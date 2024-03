Unità flash USB-C e USB-A 2-in-1 a PREZZO BOMBA su Amazon (-44%)

Questa unità flash 2-in-1 include sia un connettore USB-C sia il più tradizionale USB-A: perfetta per essere utilizzata sia su PC che su smartphone puoi acquistarla oggi su Amazon a soli 13,66 euro invece di 24,18. Con 128GB di memoria è l’ideale per spostare facilmente foto e dati ovunque ti trovi.

Unità flash 2-in-1 in offerta: le caratteristiche

Questa unità flash 2-in-1 SanDisk offre una soluzione versatile e affidabile per il trasferimento rapido dei tuoi contenuti tra dispositivi USB Type-C e Type-A. Realizzata completamente in metallo è dotata di un connettore reversibile USB Type-C e un connettore tradizionale Type-A, che la rendono compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, Mac e computer.

Con la sua velocità di lettura fino a 400 MB/s, questa unità flash USB 3.2 Gen 1 ad alte prestazioni consente di spostare rapidamente file di grandi dimensioni sul tuo computer, garantendo un’esperienza di trasferimento efficiente e senza intoppi.

E con l’app SanDisk Memory Zone puoi eseguire il backup automatico delle tue foto direttamente dal tuo smartphone USB Type-C, liberando spazio per scattare ancora più foto senza preoccupazioni di memoria piena.

Il design elegante in metallo dell’unità flash, con un cappuccio girevole a doppia funzionalità per proteggere i connettori quando non in uso, la rende anche pratica da trasportare ovunque tu vada. Acquistala adesso in offerta a soli 13,66 euro.