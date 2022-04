Unieuro: tantissime super offerte solo online fino al 24 aprile

Fino al 24 aprile 2022, salvo esaurimento scorte, solo online sul sito di Unieuro trovi tantissime offerte dei migliori prodotti di tecnologia. Si tratta di un'occasione imperdibile che ti garantisce risparmio assicurato e tutta la serietà di questa azienda.

Sono davvero tanti gli articoli hi-tech in promozione che potrai ordinare direttamente dallo shop online di Unieuro. Potrai decidere se farti spedire l'ordine direttamente a casa tua, oppure ritirarlo nel negozio più vicino a te.

Tra tutte le offerte disponibili trovi lo Xiaomi Redmi 9A a soli 99 euro, invece di 119,99 euro. Processore MediaTeck Helio G25 con 2GB di RAM e 32GB di memoria interna. Un entry level di tutto rispetto che ti assicura tanta affidabilità e l'ecosistema Xiaomi.

Non solo, ma se cerchi uno smartwatch completo, senza voler spendere una fortuna, trovi il Samsung Galaxy Watch4 a soli 199,99 euro, invece di 269,90 euro. Cassa da 40mm, ghiera in alluminio, display touch e 16GB di memoria. Certificazione IP68 per portarlo anche nelle tue sessioni di nuoto. Questo gioiellino non solo sarà il tuo nuovo personal trainer, ma monitorerà la tua salute ogni giorno, dall'ossigenazione del sangue alla frequenza cardiaca.

Unieuro: offerte solo online super vantaggiose

Unieuro ha sfornato tantissime offerte solo online disponibili fino al 24 aprile 2022. Si tratta di un concentrato di promozioni davvero eccezionali che ti lasceranno a bocca aperta. È impossibile non trovare qualcosa che ti serva o che faccia al caso tuo.

Come questo Apple iPhone 12 Mini 5G 128GB a soli 669 euro, invece di 769 euro. Risparmierai il 13% sul prezzo di listino, ma ti aggiudicherai uno dei migliori modelli prodotti da Apple. Con il nuovo Chip A14 Bionic andrai veloce come il vento e grazie al display OLED edge-to-edge godrai immagini con una qualità mai vista prima.

Se invece stai cercando una Smart Band per controllare i tuoi progressi sportivi e la tua salute, allora non perderti la fantastica Amazfit Band 5 a soli 25,99 euro, invece di 29,99 euro. Avrai tutto a portata di “polso”. Monitorerai i tuoi successi e motiverà la tua voglia di migliorarti.

Insomma, con Unieuro il risparmio è assicurato e grazie a tantissimi prodotti in offerta solo online potrai soddisfare qualsiasi tuo desiderio. Lasciati tentare da questa incredibile iniziativa a scegli per te e per le persone che ami i migliori articoli hi-tech a prezzi ultra vantaggiosi.