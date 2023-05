Sorpresa. Per questo fine settimana tornano gli Unieuro Specials e stavolta i protagonisti sono loro, gli Smart TV dei migliori brand oggi in circolazione, da Samsung a Sony, passando per LG, Philips e Hisense. Sono previsti sconti a partire dal 20% su tantissimi modelli, con la possibilità di portare a casa il televisore dei propri sogni a oltre metà prezzo. Per beneficiare dei maxi sconti degli Unieuro Specials TV non devi far altro che collegarti alla pagina ufficiale dell’offerta e scegliere il tuo modello preferito.

Unieuro Specials TV: le offerte saranno valide fino al 7 maggio

Tutte le offerte del catalogo online Unieuro Specials TV resteranno valide fino al 7 maggio. Il momento per approfittare degli sconti è dunque ora, non tra una settimana, quando la promo sarà già scaduta. In vetrina ci sono Smart TV che di solito costano oltre 1.000 euro e che in questo fine settimana potranno essere acquistati a poco più di 700 euro. Non mancano nemmeno i moderni Smart TV con pannello OLED, tra i più gettonati del nuovo anno, con prezzi ultra concorrenziali.

Oltre agli sconti degli Unieuro Specials TV, la maggior parte dei televisori beneficia inoltre della spedizione gratuita o quantomeno del ritiro in negozio gratuito. Non solo però, perché a questo dovete aggiungere anche la possibilità di pagare in tre comode rate senza interessi con Klarna o PayPal. E se scegli Klarna, puoi anche decidere di non pagare nulla oggi per poi saldare l’intero importo 30 giorni dopo l’acquisto.

Cogli al volo la promozione Unieuro Specials TV, scegli uno degli Smart TV in offerta a questa pagina e goditi un’estate d’intrattenimento come mai prima d’ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.