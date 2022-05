Unieuro Solo Online: i migliori articoli a meno di 10 euro

Unieuro ha aggiornato la sua promo Solo Online. Si tratta di una ricca selezione di offerte acquistabili solo tramite il suo store al sito ufficiale. Sono occasioni uniche e irripetibili che permettono di acquistare super prodotti a prezzi davvero mozzafiato.

In questo articolo vedremo 4 dei migliori articoli a meno di 10 euro, disponibili all’acquisto tramite la promo Solo Online di Unieuro. Si tratta di oggetti più o meno hi-tech super funzionali che non dovrebbero mai mancare a un appassionato di tecnologia.

Come ad esempio questo incredibile e compatto adattatore MicroUSB a USB-C a soli 8,99 euro, invece di 9,99 euro. Questo strumento della Cellularline permette di collegare un cavo dati o di ricarica MicroUSB a una porta USB-C.

Si tratta di una soluzione furba quando siamo in viaggio e ci siamo dimenticati il nostro caricatore. Se nessuno ha quello con porta USB-C ecco che l’adattatore Cellularline MicroUSB USB-C arriva in nostro soccorso. Stessa cosa vale se dobbiamo trasferire dati da un dispositivo compatibile solo con cavi MicroUSB mentre il nostro dispositivo ha l’ingresso USB-C, come i MacBook.

Unieuro Solo Online: tutto a meno di 10 euro

Continuiamo con gli altri 3 articoli a meno di 10 euro che possiamo acquistare Solo Online sul sito di Unieuro. Dopo l’adattatore compatto MicroUSB a USB-C ecco ora ciò che non dovrebbe mai mancare nei nostri portachiavi: una Chiavetta USB Storage.

Unieuro ha scontato l’eccezionale SanDisck Cruzer Blade USB 16GB a soli 6,39 euro, invece di 7,99 euro. Si tratta una Chiavetta USB di tipo A 2.0 che offre 16GB di memoria interna. La sua forma futuristica la rende un ottimo portachiavi.

Se invece cerchi un po’ di spazio in più per archiviare i tuoi contenuti da portare sempre conte, su Unieuro Solo Online acquisti la fantastica Lexar JumpDrive V40 USB 32GB a soli 9,59 euro, invece di 11,99 euro. Si tratta di un vero portento. Archiviazione da 32GB di memoria interna e USB di tipo A 2.0.

Per finire ecco un oggetto non propriamente hi-tech, ma che si rivelerà utile per i tuoi oggetti tecnologici. Acquista la Borsa Notebook Electroline 16″ a soli 9,99 euro, invece di 19,99 euro. Si tratta di un eccellente zaino per notebook fino a 16 pollici. Comodo e spazioso, dispone anche di diverse tasche per tablet, dischi storage, chiavette USB, documenti, smartphone e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.